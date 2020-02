https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

27, 28 y 29 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro

Lollapalooza Argentina confirma su lineup

Guns N’ Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant y James Blake serán los headliners de la séptima edición de Lollapalooza Argentina. El festival se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, desde cualquier dispositivo.

Serán tres días con cinco escenarios y más de cien bandas, junto a propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y activaciones únicas. Crédito: Gentileza Lollapalooza Argentina

Redacción de El Litoral cultura@ellitoral.com La edición 2020 de Lollapalooza tendrá un lineup potente con artistas y bandas de todo el mundo. Se destacan Guns N’ Roses, la banda más importante del hard rock de todos los tiempos; Travis Scott, el rapero estadounidense más importante del momento que llega por primera vez a la Argentina; The Strokes, los neoyorquinos que marcaron los orígenes del indie rock; Lana Del Rey, la artista pop que logró cautivar a una nueva generación de amantes de la música; Martin Garrix, el exitoso músico y productor que se mantiene en el puesto N° 1 de los mejores DJ del mundo; y Gwen Stefani, la icónica cantante que llevó al mainstream el girl power en los 90, que se presentará por primera vez en nuestro país. Con más de cien bandas y artistas de los estilos más variados, la séptima edición del festival más importante de la Argentina será el evento del año. Por séptimo año consecutivo, la gente formará parte de la experiencia Lollapalooza Argentina, que incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y activaciones únicas. También habrá espacios verdes y de esparcimiento. Kidzapalooza, el espacio para los más chicos que evoluciona año a año (los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada), formará parte de la próxima edición con nuevas propuestas para toda la familia. Serán tres días con cinco escenarios y más de cien bandas en el Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina le da la bienvenida a Flow Music Experience como Main Sponsor del festival. Flow Music Experience contará con beneficios exclusivos para los clientes, que podrán acceder a pases especiales, descuentos en entradas con Club Personal, Meet & Greet con artistas y experiencias únicas para disfrutar en vivo todos los shows. El festival se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, desde cualquier dispositivo. Propuestas Con el correr de los años, Lollapalooza ha demostrado ser el mayor referente de música, arte y moda para jóvenes y adultos, así como también el evento ideal para los niños: Kidzapalooza invita a los más pequeños a tener sus primeros acercamientos al mundo de la música y la creatividad. Un espacio diseñado a su medida con shows y actividades lúdicas de todo tipo. Además, los menores de 10 años entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada. Un objetivo que cada vez toma más relevancia en el festival es acercarle al público nuevas herramientas para juntos construir un mundo y una vida más saludables y sustentables. A través del espacio Espíritu Verde, Lollapalooza brinda mensajes que comprenden más que la música, y buscan estimular un mejor estilo de vida, más responsable y consciente. Meditación, yoga, masajes y charlas de concientización social son algunas de las actividades brindadas en este espacio. Por otro lado, el programa Rock & Recycle busca reducir la huella ambiental a través de la optimización de la separación de los residuos reciclables en origen y colaborar en la reforestación con árboles nativos en los espacios verdes de Buenos Aires. Como siempre, la gastrononomía tendrá su lugar protagónico que sorprenderá con propuestas nacionales e internacionales. Las jornadas son largas y llenas de movimiento, por lo cual es fundamental mantenerse bien hidratado y alimentado con la mejor calidad y variedad. El arte y la moda estarán presentes con las intervenciones de artistas destacados y las últimas tendencias a nivel mundial. En las ediciones anteriores han participado exponentes del arte como Marta Minujín, Pablo Reinoso, Cinthia Kohen, Matías Duville, Gachi Ghasper, entre otros. Durante los seis años del festival creado por Perry Farrell, las bandas y artistas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento, pisaron suelo argentino formando parte de esta experiencia única. Lollapalooza Argentina se consolidó como el evento del año en donde una nueva generación de amantes de la cultura y la innovación en todas sus formas se reúne formando una comunidad sin antecedentes. Lollapalooza Argentina, producido por Perry Farrell, William Morris Endeavor (WME), C3 Presents y DF Entertainment, es el encuentro cultural más importante del país, donde el público de todas las edades se siente partícipe e identificado. Es posible suscribirse a la E-List para enterarse de toda la información en www.lollapaloozaar.com, y descargar la aplicación oficial para iOS y Android. También se puede seguirnos las redes sociales del para estar actualizado con todos los anuncios. Información sobre entradas La Preventa 3 está agotada. Ya se pueden comprar los tickets en Preventa 4 a $ 8.250 + Service Charge (abono de tres días) con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander se puede abonar en sis cuotas sin interés desde $ 1.375 + Service Charge. + información www.lollapaloozaar.com