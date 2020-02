La cerveza Corona en medio de un escándalo relacionado con el virus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Corona USA, que distribuye la famosa cerveza mexicana Corona en Estados Unidos, recibió críticas por un anuncio que parecía asociar el nombre de la bebida con el del nuevo coronavirus.

Corona USA, que distribuye la famosa cerveza mexicana Corona en Estados Unidos, recibió críticas por un anuncio que parecía asociar el nombre de la bebida con el del nuevo coronavirus.

En un breve video, difundido el lunes en Twitter (ha sido borrado) y visto más de siete millones de veces, Corona USA promueve una nueva bebida alcohólica que pronto se comercializará en el mercado estadounidense.

Si bien los temores de una propagación a gran escala de la epidemia han aumentado en los últimos días, el anuncio advierte de la "llegada inminente" de este producto. En Twitter, muchos usuarios de Internet reaccionaron para denunciar que la publicidad era de "muy mal gusto". "Ahora estoy seguro de que nunca lo volveré a comprar", comentó un usuario de la red social.

Un estudio de Relaciones Públicas de 5W publicado el jueves y realizado con 737 entusiastas de la cerveza estadounidense muestra que el 38% de ellos no tienen planes de comprar Corona en las circunstancias actuales. El 14% dijo que no se atrevería a pedir la bebida en público y el 16% dijo que no sabía si Corona estaba relacionado con el coronavirus o no.

Según otro sondeo de YouGov publicado el miércoles, la popularidad de la cerveza Corona en Estados Unidos se ha desplomado desde que se reportó el primer caso de coronavirus a fines de diciembre. Las intenciones de compra son las más bajas en dos años. Constellation Brands ha recordado repetidamente desde el comienzo de la epidemia de coronavirus que no hay conexión entre la cerveza que vende y el virus, excepto por un nombre similar.