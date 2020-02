https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un debate sobre el calzado de distancia récord de Nike se desencadenó antes de las pruebas de maratón olímpico de los EE. UU. Del sábado, ya que la tecnología digna de zumbido del zapato siguió planteando preguntas sobre si ofrecía una ventaja injusta para los corredores.

Carreras de elite Las pruebas olímpicas reavivan el debate sobre la ventaja de las Vaporfly

La zapatilla Nike Vaporfly captó la atención en octubre cuando Eliud Kipchoge rompió la barrera del maratón de dos horas usando un par, y desde entonces varias versiones han aparecido en otras carreras récord.

"Es difícil argumentar que no brindan una ventaja solo por las 500 mujeres que corren, 480 usarán Vaporflys", dijo Kellyn Taylor, una maratonista patrocinada por HOKA ONE ONE que es vista como una de las principales contendientes en El campo de las mujeres. “La tecnología es importante. Creo que siempre debería estar avanzando, pero sí creo que hay un límite ", dijo Taylor, quien llegó sexto en las pruebas de 2016. "Creo que la pregunta es: '¿Hemos llegado a eso?'"

Mientras que muchos de los principales contendientes, como Taylor, están obligados por acuerdos de patrocinio a usar marcas específicas el día de la carrera, los atletas no patrocinados como Jake Riley, quien se jacta del quinto tiempo de calificación en ayunas en el campo de los hombres, son libres de correr en cualquier carrera aprobada. Riley restó importancia a los rumores de que rechazó acuerdos de patrocinio lucrativos para mantener su estatus independiente, y dijo a los periodistas esta semana: "Hubo un poco de interés, pero no mucho, así que decidimos mantener abiertas las opciones".

Planea usar un par de Nikes plateadas de carbono el sábado, como lo hizo para competir en el Maratón de Chicago en 2019, donde fue el estadounidense que mejor terminó. "Los muchachos contra los que competía también usaban algún tipo de zapato chapado en fibra de carbono y pude competir contra ellos y sentirme fuerte", dijo Riley. "Se trata más bien (de) llevar el campo de juego a pares".

Jared Ward, un atleta de Saucony que ocupó el sexto lugar en Río, se hizo eco de las frustraciones de muchos de sus compañeros atletas que el debate sobre el calzado se había vuelto tan central en su deporte. "Una cosa de la que no estamos hablando con estos zapatos es que algunas personas responden a ellos y otras no", dijo Ward. “Una gran cosa que nos queda por responder en la tecnología del calzado es: '¿Podemos construir un calzado para un corredor específico, en lugar de un calzado que sea mejor en promedio?'.

"Estoy emocionado por que los zapatos al menos se calmen lo suficiente como para que podamos volver a hablar sobre los atletas que corren en los zapatos". Nike lanzó una nueva versión de su zapato Alphafly a principios de este mes que cumple con las nuevas reglas introducidas por el organismo rector que limitan el uso de placas de carbono y el grosor de la suela para las carreras de élite.

"Nos complace que la serie Nike Zoom Vaporfly y Nike Zoom Alphafly NEXT% sigan siendo legales", dijo Nike en ese momento. "Continuaremos nuestro diálogo con World Athletics y la industria sobre nuevos estándares". Otros zapateros como HOKA y Brooks, que cuentan con su propia lista de los mejores atletas que compiten el sábado, también adoptaron el uso de placas de carbono en algunos de sus modelos.

Des Linden, la ganadora del maratón de Boston 2018, usará un par de las nuevas Hyperion Elite 2 de Brooks el sábado mientras intenta alcanzar una tercera competencia récord de maratón olímpico. "Tengo confianza en los zapatos que he tenido y lo he hecho antes", dijo Linden. "No puedo controlar lo que lleva alguien más".