La "Chiqui" no podrá tener a la modelo y polémica Salazar Crédito: Gentileza

Estaba invitada al primer programa del 2020 "Plantazo" de Luciana Salazar a Mirtha Legrand, enojos y motivos

Mirtha Legrand regresa a la pantalla chica este domingo a las 13 con sus clásicos almuerzos. Para este almuerzo especial ya estaba confirmada la presencia de seis destacadas figuras: Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri, Marcos Carnevale, el Dr. Daniel López Rosetti y Luciana Salazar.

Sin embargo, la modelo ahora en su faceta de opinadora política, se "bajó" del programa y despertó el enojo de la conductora.

"He decidido no asisitir al programa de mi querida Mirtha Legrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situacion desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", publicó Salazar en Twitter.

Conocida la noticia del faltazo, la líder del programa de los almuerzos, lanzó: “Me tomó por sorpresa lo que sucedió. Me avisó Karen, una de mis productoras. ¡Es increíble! La protesta debe hacerla en el programa que emitió el comentario. ¡Me molestó! ¡Estuvo fuera de lugar!”.

Quien salió a aclarar la situación fue Nacho Viale, productor del programa y nieto de Mirtha. "Luciana Salazar se bajo del programa por un graph que apareció hoy en Los Ángeles de la mañana" y dijo que "nunca mas irá a ningún programa de El Trece ni se piensa sentar, hasta que el canal, la productora del programa le pidan disculpas", publicó en Twitter.