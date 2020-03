Lacalle Pou tuvo su primera conversación con Donald Trump

El flamante presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, conversó por primera vez con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la posibilidad de concertar una "nueva alianza" y de tener una relación bilateral "más profunda", informó este lunes una fuente gubernamental norteamericana.

"Los dos líderes enfatizaron la necesidad que tienen ambos países de construir una nueva alianza basada en valores democráticos compartidos y una relación diplomática y económica más profunda", afirmó el asistente especial de Trump y secretario de Prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, en Twitter.

Yesterday, @realDonaldTrump spoke with President Luis Alberto Lacalle Pou of Uruguay. The two leaders emphasized the need for the United States and Uruguay to build a new partnership based on shared democratic values and a deeper diplomatic and economic relationship.