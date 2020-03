Encontraron rastros de sangre en la casa de Claudia Repetto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.03.2020

Peritos de la Policía científica encontraron rastros de sangre humana en la casa de Claudia Repetto. Se investigará a quién pertenece la sangre.

Mientras continúa la búsqueda de Claudia Repetto en Mar del Plata, encontraron en su casa una gota de sangre en la cocina. Por ahora se trata solo de una prueba más, que esperan que colabore con la investigación.

Sin embargo, según informó a Infobae alguien con acceso a la investigación “se trata de una mancha muy chiquita, una gota, que encontramos pegada a la barra de la cocina. Se analizó ese sector en particular y no hay goteo o manchas alrededor".

Por ahora, afirman que será tomada como “una prueba más” y esperarán que los análisis confirmen a quien pertenece la sangre.

Por otra parte, el fiscal a cargo está analizando las declaraciones de los hijos de Rodríguez, que también se encuentra desaparecido, para tratar de dar con su paradero. Lo que confunde a los investigadores son algunos datos hallados y otros dados por los hijos de la ex pareja de Repetto, que no parecen coincidir con un secuestro, la principal hipótesis.

El fiscal Castro recibió la comunicación de que hubo 50 llamadas al 911 de personas que dijeron ver a Claudia. Las están investigando pero no creen que los llevará a la mujer. Hasta el momento no hay cámaras de seguridad que hayan captado a Claudia y su ex pareja. Solo hay pistas que los investigadores están utilizando para reconstruir las últimas horas antes de la desaparición.