"Es un caso de fuerza mayor. La vida de todos está por sobre el fútbol", advirtió el DT del seleccionado argentino.

Scaloni: "No se pueden arrancar las Eliminatorias con esta situación"

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, se pronunció este miércoles a favor de la la suspensión de las primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, debido a la epidemia del coronavirus, y afirmó que "no se puede arrancar con este cuadro de situación",

"Es un caso de fuerza mayor. La vida de todos está por sobre el fútbol", advirtió Scaloni.

El entrenador admitió que piensa en una alternativa, como conformar una selección con jugadores del medio local, aunque reiteró: "debemos tener todo previsto, pero no creo que arranquen las Eliminatorias; primero está la salud de todos y no tiene sentido arriesgar".

"Es un problema grave y todos debemos tener conciencia. Nosotros estamos en una situación muy comprometida porque muchos de los jugadores convocados, por no decir todos, están en el foco del problema. Es un momento límite y se debe tomar una decisión urgente a nivel FIFA", aseguró el DT en declaraciones a Infobae.

Scaloni añadió que "no se pueden arrancar las eliminatorias mientras el coronavirus avanza en todo el mundo", y se preguntó "qué sentido tiene que vengan los jugadores desde Europa" si deben estar en cuarentena.

"En el predio hay gente que trabaja, todos tenemos familia, debemos cuidarnos entre todos. Hace una falta una decisión rápida para un lado o para otro", señaló.

"Pienso que lo más recomendable es suspender las eliminatorias. Insisto: estamos hablando de una situación límite. No hay ninguna chance. Espero alguna decisión pronto", manifestó Scaloni, quien comentó una charla que tuvo con Paulo Dybala.

"Me contó que cada media hora el club le envía actualizaciones con las novedades y recomendaciones. Están encerrados en sus casas. Es un caos. Van al entrenamiento y vuelven", sostuvo en alusión a los comentarios del jugador que milita en la Juventus de Italia.

Por último, Scaloni expresó que no habló con Lionel Messi. "Con Leo todavía no y con el Barcelona, tampoco. Allá todavía no están tan comprometidos. Hacen vida normal", dijo.

Argentina debería debutar en las eliminatorias mundialistas el jueves 26 de este mes ante Ecuador, en el estadio de Boca Juniors, mientras que el martes 31 está previsto el cotejo contra Bolivia, en el Hernando Siles de La Paz.

