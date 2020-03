https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante uruguayo compartió en sus redes un tema sobre el covid-19, que ya inspiró raps, dembows y cumbias.

"Codo con codo" Jorge Drexler se suma al ranking de canciones al coronavirus

En medio de la preocupaciones por la expansión del coronavirus, calificado en este miércoles como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, Jorge Drexler compartió en sus redes sociales la canción "Codo con codo", inspirada en los cambios de hábitos impuestos por la propagación del covid-19. En menos de dos horas, el tema del cantautor uruguayo logró más de 40 mil reproducciones.

"Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos", dijo el músico en relación a la cancelación de un show que iba a dar en ese país. "Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya", agregó.

"Codo con codo" hace referencia a uno de los saludos que surgieron como alternativa a los habituales y que popularizaron los futbolistas en lugar del tradicional choque de manos antes de cada partido.

"La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo; de esta saldremos juntos poniendo codo con codo", dice Drexler en una estrofa de la canción. En tanto, en otro segmento augura que "ya volverán los abrazos", y "los besos dados con calma", pero que, mientras tanto, "si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma".

Para que el público costarricense no se quede con las ganas de escucharlo por la suspensión su presentación, en las últimas horas el músico realizó un recital virtual que fue transmitido en vivo en su cuenta de Facebook.