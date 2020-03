Estados Unidos cancela todos los vuelos procedentes de Europa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de desde Europa por 30 días debido al brote de coronavirus, que acaba de ser catalogado de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La medida comenzará a regir a partir del viernes a la medianoche y el Reino Unido será el único país exceptuado.

President @realDonaldTrump just addressed the nation from the Oval Office.



"We are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people." pic.twitter.com/2YuF31enLo