Martes 17.03.2020 - Última actualización - 11:13

Consejos para prevenir Uboldi: "Le estamos pidiendo a todos hacer el máximo esfuerzo para quedarse en casa"

La exministra de salud de la provincia Andrea Uboldi brindó a El Litoral una serie de consejos ante la necesidad de que la gente se mantenga en sus domicilios el mayor tiempo posible “Le estamos pidiendo a todos hacer el máximo esfuerzo para quedarse en casa, el único lugar para estar seguro en este momento y para acompañar a aquellos que quizás no puedan defenderse bien del virus es quedarse en casa”.



Uboldi forma parte del gabinete de expertos contra el coronavirus de la provincia de Santa Fe, “Es importante que durante este tiempo nos quedemos en casa para tratar de evitar los contactos innecesarios con otras personas y evitar transformarnos en un transmisor de la enfermedad, contagiarnos y enfermar”.

Por último señaló que es fundamental para quienes trabajan en sanidad, que los ciudadanos colaboran permaneciendo en sus hogares, “También es importante quedarnos en casa porque tenemos que acompañar a todo el equipo de salud que está haciendo y que va a hacer el mayor esfuerzo para atender a todos, y si cuidamos a la gente que tiene factores de riesgo, y damos tiempo en estas dos semanas, no viajamos, no salimos al aire libre, no nos encontramos en cumpleaños, casamientos, salidas, vamos a hacer que el equipo de salud pueda dar una mejor respuesta”