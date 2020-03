https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.03.2020

13:07

"Fue una decisión mía" dijo a sus 93 años Mirtha Legrand no conducirá su programa para preservar su salud por el coronavirus

Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de televisión para preservar su salud, en medio de un contexto complicado por el avance de la pandemia del Covid-19. La decisión de la suspensión momentánea de los ciclos Almorzando con Mirtha y La Noche de Mirtha se ha tomado en conjunto entre la productora de contenidos StoryLab, El Trece y la propia Chiquita.

En diálogo con el medio Teleshow, la conductora aseguró que fue determinación de ella y que hace varios días lo venía analizando. “Fue una decisión mía. El domingo, de hecho, cuando me despedí, dije que quizás no volvería por dos o tres fines de semana”.

También aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud y que la resolución que tomó fue “por prevención”. “Me parece muy atinado -agregó- Es una cuestión de salud. Ya suspendieron las clases, cada vez reducen más la actividad de la gente. No creo que sea conveniente que esté en el aire".

Por su parte, indicó que la productora -a cargo de su nieto, Nacho Viale- y las autoridades de El Trece aun no decidieron qué pasará: si alguien la reemplazará en la conducción o si directamente el ciclo no saldrá al aire. “El canal siempre pone películas...”.

Desde que comenzó su temporada número 52 en la televisión argentina, Mirtha tomó los recaudos necesarios para prevenir el contagio del coronavirus. Había alcohol en el gel, esterilizaron los camarines, y habían prohibido el acceso de los acompañantes de los invitados al estudio. “Pero igual estoy con mucha gente. Me dan besos, me dan la mano. No es sano. No está bien”, continuó la conductora.

Cabe destacar que Mirtha tiene 93 años y forma parte del grupo de riesgo de personas adultas que deben quedarse en sus casas realizando una cuarentena de manera preventiva. En la Argentina ya se diagnosticaron 65 casos positivos en ocho distritos: hay 34 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en la provincia de Buenos Aires, 10 en Chaco, 3 en Córdoba, 2 en Tierra del Fuego, 1 en San Luis, 1 en Santa Fe y 1 en Río Negro.

Comunicado completo

A causa de los hechos de público conocimiento sobre las decisiones del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la pandemia del COVID -19, la productora de contenidos StoryLab junto a El Trece y la propia Sra. Mirtha Legrand, han tomado la decisión de suspender momentáneamente su participación en la conducción de sus clásicos programas de TV Almorzando con Mirtha y La Noche de Mirtha.

La reconocida predisposición y pasión por la conducción, junto con el apoyo de su productora Storylab y eltrece, fue lo que llevó a la Sra. Mirtha Legrand a realizar sus programas del pasado fin de semana a pesar de los acontecimientos de público conocimiento.

Sin embargo, la decisión de suspender su conducción a futuro, fue tomada no solo en carácter de prevenir y dar el ejemplo como figura pública, sino también con el fin de priorizar la salud de la conductora.

En las próximas horas, StoryLab y eltrece informarán cómo continuarán las emisiones de los programas.