https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.03.2020 - Última actualización - 11:44

11:43

En el contexto de la pandemia del coronavirus El Papa pide invocar a San José "en estos momentos difíciles"

El Papa ha recordado que este jueves 19 de marzo la iglesia católica celebra la solemnidad de San José y ha pedido invocarlo "en estos momentos difíciles" que están señalados por la pandemia del coronavirus, en la audiencia general que ha presidido este miércoles desde la biblioteca privada, en el Palacio Apostólico, en la que el pontífice ha continuado con su ciclo de catequesis dedicado a las Bienaventuranzas.

Así, ha reivindicado su figura como un "hombre justo y sabio", que en "la vida, en el trabajo, en la familia, en la alegría y en el dolor siempre buscó y amó al Señor".

Además, el Pontífice ha señalado que "no hay cristianismo sin misericordia". "La misericordia de Dios no es una dimensión entre otras, sino que es el centro de la vida cristiana: no hay cristianismo sin misericordia", ha señalado.

Con información de dpa