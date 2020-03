https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 21.03.2020

11:07

La ministra de Seguridad de la Nación, anticipó que más allá de las detenciones, a aquellos que circulan sin su certificado se les iniciará una causa penal.

Aislamiento preventivo Coronavirus en Argentina: Frederic advirtió que habrá más controles y que serán "inflexibles"

Pasado el primer día de la cuarentena general decidida por el Gobierno nacional para disminuir al mínimo posible la circulación del COVID-19, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic anticipó que desde este sábado serán "inflexibles" en los controles y que, más allá de las detenciones, se iniciarán causas penales a los que sean controlados y estén circulando sin certificado. "El problema es la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no lo hace. Ahí hay que apuntar", remarcó.

"Van a aumentar los controles a partir del día de hoy (sábado). Entendemos que ayer fue un día bisagra porque mucha gente salió a trabajar sin el certificado correspondiente, vamos a ser más inflexibles, como pide el Presidente y solicitar a los que se dirigen a distintos destinos con sus autos particulares el certificado que respalda la excepcionalidad. Se va a producir en distintos controles que tenemos en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Policía de la Ciudad, como en la región metropolitana de Buenos Aires", detalló la ministra de Seguridad de la Nación.

"Estamos con la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal y en el caso de los retenes tenemos doble control de un lado nosotros y del otro la Policía de la Ciudad. Y en algunos puntos comparten control Gendarmería y Prefectura", agregó Frederic.

A su vez, la ministra respondió al juez federal Luis Rodríguez, que al estar de turno para atender las detenciones del viernes "imploró" un refuerzo en los controles. "Es comprensible lo que plantea el juez. Nos llegaron cantidades de personas que con muy buena voluntad podían justificar, por ejemplo llegaron cantidad de consultas sobre el cuidado de adultos mayores. De alguna manera dejamos el día sándwich del viernes para que las personas se hagan de los certificados que necesiten y el control se va a intensificar. Nos preocupan menos estos cuatro días que el miércoles. Las rutas internas son jurisdicción de las policías provinciales", aseguró Sabina Frederic.

"Hasta el viernes a las 18, en la región metropolitana había 200 detenidos. Que creo que es poca gente y debería haber más. Por eso creo que hay que ser más rígido en el control. El decreto nos faculta para retener e incluso para secuestrar el vehículo que se desplaza sin la certificación correspondiente. Por eso, en algunos casos no vamos a tener detenidos pero sí causas penales. Se va a llamar al fiscal, se va a labrar un acta y se va a iniciar una causa penal", anticipó la titular de la cartera de Seguridad.

Por otro lado, se refirió al trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa de la Nación. "A partir del viernes, integra el comando unificado de seguridad, que funciona en el Ministerio de Seguridad, un coronel del Estado Mayor Conjunto. En el comando está el gabinete de Seguridad, más representantes o delegados de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad. Y se integró el coronel López Meyer. Desde este sábado harán patrullaje con helicóptero en la frontera Norte y acciones logísticas de distribución de alimentos por la capacidad de llegada a todo el territorio", detalló Frederic.

"Tenemos que tener la claridad de que hay mucha gente que tiene conciencia y que debe circular, me refiero al sector informal. Es un sector al que hay que atender. El problema es la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no lo hace. Ahí hay que apuntar. No hay privilegiados", concluyó la ministra de Seguridad.