Uruguay: Lacalle Pou anunció recortes para salarios públicos y jubilaciones

Este descuento oscilará entre 5% y 20%; "No es una medida simpática, es una medida solidaria", dijo Lacalle Pou.

Este jueves el gobierno realizó una nueva conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva para hablar del brote del nuevo coronavirus en el país. El presidente Luis Lacalle Pou anunció la creación del "Fondo Coronavirus" y dijo que el gobierno tuvo que cambiar las "prioridades" debido a la pandemia. Este "Fondo Coronavirus", dijo, "también se va a nutrir de los ingresos de los funcionarios públicos, porque es momento que todos hagamos un esfuerzo".

Los salarios y jubilaciones de los funcionarios públicos que excedan los $ 80.000 líquidos aportarán entre 5% y 20%, anunció el presidente, y agregó que se están terminando de ajustar los detalles de este "descuento salarial". Se hará por dos meses "con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación económica en nuestro país".

Se les va a pedir un “esfuerzo” a los que “ganan más”, dijo Lacalle Pou. "La verdad es que yo creo que no van a haber movilizaciones. Capaz que me equivoco", señaló el presidente.

Agregó que antes de este anuncio llamó a la dirigencia de COFE para informarles de estos pasos que iba a seguir el gobierno, y destacó: "Por supuesto que no es la medida más simpática para ellos, y seguramente tengan sus reclamos. Ahora, yo apelo a la sensibilidad del uruguayo, del sector publico y privado".

"Son dos meses, que se le va a pedir un esfuerzo a los que ganan más, son sueldos altos. Convengamos que son sueldos altos, no son sueldos que no pueden pagar la olla", y agregó que se "animaría a decir que si bien no va a haber un aplauso, que tampoco se espera, estoy seguro que se va a entender que el Uruguay lo necesita".

El presidente dijo que hoy se realizaron 245 tests y dieron 21 de ellos positivos, con lo que la cantidad de casos confirmados en el país asciende a 238. Hay 18 personas internadas, dos de ellas en CTI.

Lacalle Pou dijo que habrá "canastas alimenticias para los más vulnerables, y un aumento importante en las asignaciones familiares".

"El ahorro público sigue siendo una meta, hoy pasa a un segundo lugar. No lo desechamos, pero hoy hay que tomar otro tipo de acciones", dijo el mandatario.

"Todavía no sabemos cuándo ni cómo va a terminar esto. Como está la situación actual, previendo que no se extienda por mucho tiempo, la línea que marcamos en la campaña electoral sigue siendo la misma, que es el no aumento de los tributos", dijo Lacalle Pou ante la pregunta de si esta situación podría modificar su promesa de campaña de no aumentar los impuestos.