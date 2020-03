Diecisiete turistas quedaron varados en el puente de Puerto Iguazú

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un grupo de turistas quedó varado en la Aduana brasileña de Foz do Iguazú, tras intentar sortear sin éxito el puente Tancredo Neves, para acceder a Puerto Iguazú, y acampar en la mitad del recorrido del paso internacional que fue suspendido por el cierre de fronteras que dispuso el presidente Alberto Fernández para contener la pandemia del coronavirus.

Se trata de turistas procedentes de Estados Unidos y distintas localidades brasileñas, los cuales, pese a las advertencias de las autoridades brasileñas de que si intentaban sortear el puente, si no lo lograban no les iban a dejar retornar por una disposición tomada por el país vecino, decidieron tratar de llegar a Puerto Iguazú, pero se encontraron con las vallas colocadas por autoridades argentinas.

"No nos queda otra", argumentan al justificar la empresa frustrada y debieron ser asistidos en medio del puente por varias horas por policías brasileños, mientras que desde Gendarmería les alcanzaron una carpa para que puedan guarecerse del sol subtropical, según el sitio Misionesonline.

Cuando estaban dispuestos a pasar la noche en un sector del puente alejado en dos kilómetros del baño más cercano, los efectivos brasileños los condujeron a la Aduana local, donde fueron guarecidos, pero tenían incertidumbre sobre los pasos siguientes.

Una de las turistas varadas, Anabel Ojeda, relató la situación desesperada en la que quedó inmersa.

"No sabía qué hacer. Empezamos a preguntar y descubrimos que el único país que nos recibía era Brasil. Compramos nuevos boletos para volar hasta Sao Paulo y desde ahí pagamos un remis entre varias personas para llegar a Foz do Iguazú, porque no hay más colectivos. Gastamos todo lo que teníamos", explicó.

Hasta la semana pasada, el puente internacional Tancredo Neves se había convertido en una alternativa para cientos de turistas argentinos procedentes de Estados Unidos y Europa, que aprovechaban para llegar a Brasil, país que no restringió sus vuelos, y de allí concretar la repatriación, en medio de las restricciones por la pandemia.

Con información de NA