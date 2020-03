https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 17:46

17:42

Un delegado del Hospital Italiano y una enfermera del Tornú, ambos militantes del frente de izquierda MST-FIT, presentaron este lunes los primeros amparos ante la justicia laboral para que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) contemplen al coronavirus como enfermedad laboral.

Ante posibles contagios de los trabajadores de la salud Presentan amparos para que las ART incluyan al coronavirus como enfermedad laboral Un delegado del Hospital Italiano y una enfermera del Tornú, ambos militantes del frente de izquierda MST-FIT, presentaron este lunes los primeros amparos ante la justicia laboral para que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) contemplen al coronavirus como enfermedad laboral.

Se trata de César Latorre, delegado del Italiano, y de Carolina Cáceres, enfermera del Tornú, quienes presentaron los amparos para que sus ART cubran los riesgos por Coronavirus, ya que las aseguradoras se niegan a hacerlo.

Es que la ley de Riesgo de Trabajo no incluye al Covid-19 como enfermedad laboral, explicó el MST-FIT.

Desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo admitieron la situación y -según el frente- advirtieron que, llegado el caso, las ART deberán cubrir a los empleados si se contagian con el virus.

Además de los médicos y enfermeros, en esta misma situación se encuentran enfermeros, camilleros, ambulancieros, personal de las Fuerzas de Seguridad, tripulaciones aéreas y hasta los empleados de los supermercados.

El amparo, que patrocinan las abogadas Mariana Chiacchio y Claudia Leaños, del CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo 45, a cargo de la jueza Rosalía Romero.

“Es una locura completa que la ART no cubra nuestros riesgos”

"En el Italiano, que es el mayor establecimiento de la salud privada del país, ya llevamos cinco casos de contagio de trabajadores por coronavirus por negligencia patronal. Exigimos que la ART La Segunda garantice la cobertura y que el hospital haga un testeo inmediato a todo el personal y se ponga a disposición de las necesidades públicas en forma gratuita", dijo Latorre, a través de un comunicado.

"Les trabajadores estamos en la primera línea de fuego en esta batalla y es una locura completa que la ART no cubra nuestros riesgos. El gobierno porteño, que encima no reconoce a enfermería como parte de la carrera profesional, no nos protege debidamente. Por eso en mi amparo demandamos a Provincia ART y al GCBA para que se hagan cargo", sostuvo Cáceres.

"Hay un vacío legal porque el listado de la Ley de ART no incluye como enfermedad laboral al Covid 19 por ser nuevo, pero todo riesgo derivado de su contagio se debe obviamente a la tarea de salud que desarrolla el trabajador o trabajadora, de modo que la ART no puede eludir su cobertura. Esperamos que la justicia laboral reconozca ese derecho elemental", remarcó Chiacchio.

Con información de Télam.