Venezuela pidió a Nancy Pelosi que investigue la Operación Gedeón

El gobierno de Nicolás Maduro le pidió este jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y máxima líder opositora en el Congreso de ese país, Nancy Pelosi, que investigue la llamada Operación Gedeón, el ataque frustrado a Venezuela de ex oficiales venezolanos y mercenarios estadounidenses.

"Hemos enviado una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y ha sido recibida, en la que brindamos información sobre los hechos que han rodeado la llamada Operación Gedeón", informó este jueves ante la prensa el fiscal general venezolano, Tareck William Saab, citado por la agencia de noticias ANSA.

El funcionario, además, contó que se "inició una investigación para determinar si las leyes estadounidenses fueron violadas por ciudadanos y compañías estadounidenses".

A principio de mes, el gobierno venezolano informó que había derrotado un intento de invasión de un grupo de ex oficiales de ese país y ex militares norteamericanos. Ese mismo día, un ex militar estadounidense y dueño de una empresa de seguridad con sede en Florida apareció en un video junto a un ex oficial venezolano reivindicando el ataque fallido, bautizado como Operación Gedeón.

Esta historia fue confirmada luego por dos ex militares estadounidenses detenidos por las fuerzas venezolanas.

"Los graves hechos que se han develado tras la incursión fallida vinculan a ciudadanos y autoridades colombianas y estadounidenses en la organización y financiamiento de este ataque", destacó Saab.

"No podemos sino esperar de usted una investigación exhaustiva y transparente en firme coherencia con el derecho internacional", concluyó el fiscal general venezolano en la carta dirigida a Pelosi.

El gobierno de Estados Unidos ya se desligó de cualquier responsabilidad con el ataque fallido, al igual que las autoridades colombianas y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó.

