"Unos pocos cientos de miles"

Netflix eliminará cuentas de antiguos usuarios que ya no usan la plataforma

El servicio de streaming quiere quitar a todos aquellos que siguen pagando el servicio pero no lo usan.

Netflix está programando una solución para todos aquellos usuarios que pagan la suscripción pero no usan el servicio, quizás porque olvidaron que lo tienen o porque simplemente ya no lo necesitan. La idea es dar de baja todas esas cuentas. Aparentemente el límite será entre uno y dos años sin uso, o al menos eso afirmó un alto ejecutivo del gigante de streaming. "Estamos preguntando a todos los que no han visto nada en Netflix durante un año desde que se unieron para confirmar que quieren mantener su membresía", dijo Eddy Wu. Luego, agregó: "Haremos lo mismo con cualquiera que haya dejado de mirar por más de dos años. Los miembros comenzarán a ver estos correos electrónicos o las notificaciones en la aplicación esta semana". La idea es que si no confirman el uso, la baja será automática. Según Bloomberg, Las cuentas inactivas representan menos del 1% de su base de suscriptores, es decir unos pocos cientos de miles.