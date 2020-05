En medio de la pandemia, Donald Trump salió a jugar al golf

En un soleado día de primavera, la caravana de Trump lo llevó de la Casa Blanca al Trump National Golf Club, y lo vieron con una gorra blanca y una camisa polo blanca.

Era su primera vez en una propiedad de golf desde el 8 de marzo, cuando visitó su club en West Palm Beach, Florida.

Ese fue el mismo fin de semana cuando se reunió en su retiro de Mar-a-Lago con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuyo secretario de prensa luego dio positivo por el virus. Algunos empleados de la Casa Blanca que habían estado en contacto con el asistente de prensa entraron en cuarentena después, pero ninguno dio positivo.

El 13 de marzo, Trump emitió una proclamación aquí declarando la pandemia como una "emergencia nacional".

Trump está ansioso por promover la idea de que Estados Unidos está volviendo a la normalidad, aunque el número de muertos por el brote de coronavirus continúa aumentando y se espera que supere los 100,000 en los próximos días.

