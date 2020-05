https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Padeció la enfermedad el pasado mes de marzo Andrea Bocelli confesó que contrajo coronavirus

El tenor italiano Andrea Bocelli acudió este martes a un hospital de Pisa junto a su esposa para donar plasma para la investigación de una vacuna contra el coronavirus, debido a que padeció en marzo pasado esa enfermedad aunque con síntomas leves.



Según contó en declaraciones a la prensa que replica la agencia EFE, tanto el artista, como su esposa y sus dos hijos, dieron positivo en un test pero apenas padecieron "unas líneas de fiebre".



Tras la donación realizada junto a su esposa, Veronica Berti, el hospital Cisanello de Pisa emitió un comunicado en el que agradeció el aporte del cantante para un experimento local que analiza la eficacia del plasma inmune de pacientes que sufrieron coronavirus en un eventual tratamiento en su contra.



Bocelli participó de distintas cruzadas para recaudar fondos en medio de la pandemia, como su presentación en el concierto "One World: Together at Home", organizado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga; o su concierto en Pascua en la Catedral de Milán.

