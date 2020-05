La oposición pide informes sobre varados en países del Mercosur

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bloque de diputados del Frente de Todos se negó hoy, en la comisión de Mercosur, a acompañar un pedido de informes al Poder Ejecutivo impulsado por el interbloque Juntos por el Cambio sobre la repatriación de los argentinos varados en países de la región.

La comisión, presidida por el diputado del PRO Fernando Iglesias, debatió un proyecto de JxC en una reunión donde abundaron los cruces entre el oficialismo y la oposición por la postura argentina sobre el grupo regional.

El proyecto impulsado por Iglesias y otros legisladores opositores pedía al gobierno que informe sobre la coordinación realizada entre las autoridades de los países del Mercosur para mitigar la propagación del coronavirus y la situación de los varados en esos países.

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, dijo que "los funcionarios consulares están haciendo lo imposible para repatriar argentinos y argentinas, a diferencia de algunos opositores que sólo buscan enfrentar a los varados con nuestros funcionarios".



Valdés le pidió a Iglesias que sean "ecuánimes y se le dé la palabra también a quienes han podido volver al país, para que cuenten su experiencia, y no solo hablen los que aún se encuentran varados".



El radical Luis Petri dijo que "solo queremos que vuelvan los argentinos que se encuentran en el exterior. Es insostenible que queden casi 14.000 argentinos sin poder volver luego de 60 días de dictado los decretos que restringieron su regreso".



El diputado radical Alvaro de Lamadrid remarcó que "lo que exigimos es que el gobierno abandone las excusas, abandone la estrategia de hacer vuelos por goteo y que realmente y en forma definitiva, supliendo el tiempo perdido, concrete un plan serio de repatriación que tenga por norte traer a todos los argentinos varados en el exterior".



Por otra parte, la oficialista Carolina Moisés refutó declaraciones de la oposición al señalar que "es una ficción decir que la Argentina salió del Mercosur o que no participa de las negociaciones, como tantas otras ficciones que se están tratando de instalar en las últimas semanas".



Señaló que la Argentina "no abandonó las negociaciones, y de hecho en una de las últimas reuniones los Estados parte aceptaron la posición argentina, justamente porque estamos en un período de excepcionalidad en la que no solamente es difícil que todos los países se pongan de acuerdo, y donde todos los acuerdos han quedado en stand by en términos de la excepcionalidad que nos ha marcado esta pandemia, sino que hasta en la propia Argentina es difícil que los propios gobernadores se pongan de acuerdo".



Con información de Télam