Emergencia sanitaria Coronavirus en Chile: trasladaron a casi 2.000 pacientes para descongestionar los hospitales

Cerca de 2.000 pacientes de coronavirus han sido trasladados en Chile a nivel nacional para descongestionar los centros hospitalarios del país, principalmente de la región capitalina, cuyas camas de cuidados intensivos se encuentran cerca del colapso con un 95 % de ocupación.

Hasta el 19 de mayo, el total de traslados a nivel nacional en el país era de 1.923, informaron este martes a Efe fuentes del Ministerio de Salud.

Ese número se ha ido incrementando paulatinamente y esta misma jornada tuvieron lugar nuevos traslados de pacientes desde la región Metropolitana, en la que se ubica Santiago, hasta la región del Ñuble (centro) en helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile.

De ese total de traslados, 773 corresponden a pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que el 67 % fueron llevados desde la región Metropolitana hacia centros de otras regiones menos saturados

Con todo, a nivel nacional, la ocupación de camas críticas llega hasta el 86 %, lo que pone al país cerca del "debate de la última cama", aunque el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo este martes que aún no se ha llegado a esta situación en la que dos pacientes requieran una cama de hospital con ventilador mecánico y solo haya una disponible.

"Nosotros no hemos llegado al debate de la última cama. Este desafío ético de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica", dijo el ministro a la prensa.

Chile cuenta actualmente con un número total de contagios de 77.961, de los que 30.915 ya se han recuperado. De entre los enfermos, 1.202 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y de ellos 1.029 están conectados a ventilación mecánica, con 229 en estado crítico.

Chile contaba con existencias iniciales de 1.912 ventiladores mecánicos a comienzos de la pandemia, de los que hoy día solo quedan 329 ventiladores a nivel nacional.

En las últimas semanas han ido llegando nuevos equipos, ya sea comprados a otros países o recibidos por donación y el Ministerio de Salud, que espera llegar tener 4.859 camas de hospital con ventilador a finales de junio.

Traslados a residencias para asegurar cuarentenas

Además de los traslados de enfermos entre unidades UCI de hospitales a los largo del país, Chile está llevando a cabo también el traslado a residencias sanitarias de personas con COVID-19 que no pueden realizar la cuarentena en su casa.

Así, en las últimas 72 horas se han trasladado 825 personas a algunas de las 58 residencias sanitarias que se han habilitado a este efecto en el país, informó este martes la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

La autoridad precisó que en algunos casos se traslada a grupos familiares enteros, tanto de personas confirmadas con coronavirus como de personas que han tenido contacto estrechos con otras que están contagiadas, para que puedan pasar los 14 días de cuarentena juntos.

También se ha trasladado personas con COVID-19 que viven con personas de mayor riesgo como pacientes crónicos o personas mayores para no exponerlas al riesgo de contagio.

"Una de las políticas más importantes para contener la propagación del brote es la residencia sanitaria. Es un lugar de alojamiento donde se le brinda confort, alimentación y cuidado médico, en donde las personas con COVID-19 positivo pueden hacer su aislamiento temporal si no cuentan con un lugar para hacer una cuarentena efectiva para no exponer a su entorno", explicó Daza.

Con las residencias sanitarias, Chile aspira a lograr una mayor contención de las personas de riesgo, portadoras del coronavirus o con riesgo de tenerlo, y asegurar que llevan a cabo las medidas de cuarentena para no exponer a terceras personas al riesgo.

Así, Mañalich dijo este martes que "mucha gente, a pesar de la solicitud de que guarden cuarentena, no lo han hecho" y que por lo tanto se va a pasar "a una etapa mucho más estricta" en la que se han establecido residencias sanitarias como "lugares de aislamiento obligatorio para las personas que representen un riesgo para su comunidad".

"Tenemos que usar enérgicamente esta estrategia de contención para no producir un daño masivo como significa una cuarentena de toda una región, decisión que debe esperar hasta los datos de hoy en la tarde", afirmó el ministro.