Fútbol "Me gustaría tener la posibilidad de volver a River", dijo el colombiano Álvarez Balanta

El defensor colombiano Éder Álvarez Balanta admitió este miércoles su deseo de volver a River Plate, el club donde se inició y jugó hasta 2016.





"Me gustaría tener la posibilidad de volver a River, sería especial. Quizás en unos años, pero me gustaría volver", manifestó Álvarez Balanta a Fox Sports.





"Cuando me fui lo hice porque era lo mejor para mi carrera. Sabía lo que era River, que estaba en un club que trabajaba muy bien para el futuro, para lograr las cosas que logró", indicó el actual defensor de Brujas de Bélgica de 27 años.



Álvarez Balanta, transferido a Lugano de Suiza en el 2016, indicó que extraña al club de Núñez y jugar algunos "partidos especiales" como los Superclásicos ante Boca.



"Me hubiese encantado estar en la final de Madrid. Me escapé de Suiza y me fui a Madrid, no podía ir al partido, pero fui para saludar a mis ex compañeros; pasé un rato agradable", señaló Álvarez Balanta, campeón con River de la Copa Libertadores 2015 y finalista del Mundial de Clubes de ese año en la derrota ante Barcelona, con el astro Lionel Messi, por 3 a 0 en Japón.





