La peste en mi pago El peronismo y la pos pandemia La sábana caída, eso es el coronavirus, definió proyectos, adelantó declaraciones. La emergencia económica (10 años en déficit) concluyó por posicionarnos en el Siglo XXI. Adelantó el proyecto Pos Pandemia del peronismo.

Tengo otro título en oferta: “El segundo paso del peronismo Siglo XXI”. Está claro que el peronismo es central a la Socio Política de la República Argentina desde el 4 de junio de1943, luego 17 de octubre de 1945, finalmente elecciones de febrero de 1946.

Más claro es que en esta oportunidad no le toca repartir PBI, como en el 1946, en el 1973, “dolarizar” con Cavallo o crecer con las tasas chinas de Duhalde y NK. Debe repartir pobreza. Vivir en la Pandemia.

Se ha dicho, acompaño, que hubo tres etapas de “trasvasamiento”, sobre 1950, sobre 1970 y ahora, sobre 2019/20. En las tres oportunidades sectores juveniles tomaron posiciones de privilegio en la administración del Estado. Las dos primeras las propició Juan Domingo Perón. En esta oportunidad Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Advierto que creo en las diferencias.

La peste en mi pago quita hipocresía, arremete contra los eufemismos y las metáforas. Acompaño a quienes postulan que ya existe el Co Gobierno. La composición electoral de los votos define a la provincia de Buenos Aires como el motor que consolidó el triunfo electoral del 2019. El Co gobierno impone sus leyes de comando. No extraña a nadie su desarrollo. Lo advierto cercano, muy posible. Tengo para mí que el co gobierno existe.

En el día 26 de mayo de 2020, en un acto para anunciar el desarrollo de dos planes (agua corriente y cloacas) apareció el proyecto en su segunda fase.

EL PERONISMO SIGLO XXI

El gobernador Kicillof, uno de los actores del cogobierno dijo: “Quería agregar unas pocas cosas a lo que decía Gabriel (Katopodis). Primero, en punto con la coordinación entre Nación, Provincia y municipios. Era un objetivo de nuestro Gobierno provincial, también del Gobierno nacional, avanzar años luz en esa cuestión, lograr una perfecta y absoluta coordinación en los niveles de gobierno y con las necesidades sociales de cada uno de los territorios”.

“¿Por qué? Porque el intendente es el que conoce en la PBA, con su realidad tan vasta, tan heterogénea, tan diversa, es el que conoce las necesidades puntuales, urgentes. Y aquello a lo que hace a la transformación y a los anhelos de la población ante las terribles cuentas todos los santos días.

Es el Intendente el que debe detectar las necesidades urgentes que hay y aquellas obras que van a dejar huellas y cambiarles la vida a sus distritos.

Después, es el Gobierno provincial, históricamente desfinanciado, el que tiene que contribuir y aportar a que esas obras no solo se hagan, sino que tomen envergadura en conjunto, de plan provincial, no alcanza con mejorar cada distrito en sí, sino que hay que lograr integración de la PBA. Y esas son rutas nacionales, rutas provinciales, logísticas, puertos, parques industriales, que puede ser o no una necesidad puntual pero que a veces cruza muchos distritos y necesitamos que esté enmarcado en un plan provincial de obras”.

“Pero también es el Gobierno nacional, que tiene jurisdicción sobre rutas nacionales, también sobre aspectos de comunicación que hacen a la realidad local y provincial, y además tiene históricamente los recursos. Había que juntar esas tres partes. La necesidad, la capacidad de planificación, los recursos y la jurisdicción, y todo eso nos iba a posibilitar abordar los problemas estructurales históricos de la PBA de otra manera.

Pensé que nos iba a llevar mucho tiempo porque hay una especie de inercia de cultura, de falta de coordinación y de problemas de implementación y había que romper eso rápidamente”.

“Esta es la segunda presentación que hacemos con el presidente Alberto Fernández y algunos de sus ministros (…) el Gobierno de Alberto Fernández, que dijo que iba a ser federal, y ahí es cuando dije que forma más clara es de expresar el federalismo que considerar todas las necesidades que tiene la PBA y su pueblo”. Lo estamos haciendo en la coyuntura de la pandemia, que tiene un doble sentido, porque hoy hacer obras no sólo significa dar una respuesta a lo que falta en cada uno de los municipios, sino que tiene otro papel, darle a la economía ese motor que hoy no está”.

SE VIENE ROOSVELT…

“Ahí quiero hacer un pequeño comentario. El papel de la obra pública, de la inversión pública como motor del proceso económico en contexto de crisis. No me voy a poner teórico, pero es el sentido común. Hoy los países que tienen cuarentena estricta tienen problemas económicos y los que no la tienen, también. La crisis económica es culpa del virus, no de las respuestas de política al virus, después en cada país se aborda de manera distinta. Pero el problema no es cuánto hemos hecho en términos de aislamiento. Es que se ha puesto en jaque el sistema financiero internacional y el comercio internacional. ¿Qué país puede funcionar normalmente? No hay, no se puede”.

…EL “NEW DEAL” A PASO REDOBLADO

“Estamos en un contexto de pandemia, de fuerte crisis económica financiera. La historia entera del capitalismo, acerca de cómo se sale rápidamente de una crisis económica y financiera, nos dice que es a través de la inversión pública. No porque la inversión pública sustituya a la privada, porque el privado cuando tiene que tomar una decisión de invertir piensa “cuanto voy a vender, como viene la mano”, pasó en la crisis del 30, en la crisis del 2008, después de la segunda guerra mundial con el plan Marshall y pasó veinte veces”.

“No es que el privado no sea fundamental, al privado le cuesta arrancar porque lo detiene la incertidumbre, por más que hablemos la incertidumbre es un hecho que está inscripto en la pandemia, quién va a invertir si no sabe cuándo se va a reactivar, cuándo va a volver a vender, y ese es un problema que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo, incluso previo al capitalismo. Siempre es el Gobierno y la Comunidad Organizada la que le da una respuesta. Por eso creo que hoy tiene un doble papel, lo que estamos anunciando el gobierno nacional y en la PBA, de poner a funcionar, siempre tomando todos los cuidados, ese motor del proceso económico que va a costar más que arranque de otra manera. Después funciona solo, pero ese arranque, esa señal, la tiene que dar el sector público, está en condiciones de darla y es un papel social”.

MARCO TEÓRICO Y DISCULPAS

“En el liberalismo clásico no se hablaba, incluso el neoliberalismo dice que es una función del gobierno, incluso los más neoliberales, atacar el ciclo económico. Es una función de los Estados tratar de moderar el ciclo económico. Así que cuando hay crisis la inversión pública actúa en sustitución y como modalidad de arranque, de eso que falta de inversión privada. Por eso es tan importante todo lo que se ha anunciado hoy en la PBA. Porque esto va a dar una señal. La reactivación con los convenios que está firmando la Nación y con los convenios, coordinadamente, que está firmando la Provincia del FIM”.

GASTEMOS DINERO EN GASTOS CORRIENTES

“Quiero hacer un comentario. El Fondo de Infraestructura Municipal tiene una finalidad dictada por la Legislatura, es que tiene que ser utilizado exclusivamente para obras. Hay muchos intendentes que quieren darle más flexibilidad, le voy a pedir a la Legislatura que le dé más flexibilidad porque ahora está en condiciones de sesionar y tenemos acá a los presidentes de ambas cámaras, que le dé más flexibilidad para poder atender otras urgencias, pero no nos olvidemos de la obra pública”.

“Son dos programas: Agua más trabajo. Cloaca más trabajo, que responde a dos cuestiones: a lo que la gente no tiene en término de necesidades básicas y a lo que la gente no tiene en los barrios en términos de trabajo. Las dos cosas juntas unidas en un solo programa”.

“Quiero terminar con esto, creo que esto es una respuesta a la situación coyuntural, a la cuestión estructural, pero creo que empieza a escribir la historia de la pos pandemia, Alberto. Todos hablan. ¿Cómo va a ser el mundo de la pos pandemia? Hay filósofos hablando de la pos pandemia, un mundo más justo, más desigual, más igual, con más Estado, menos Estado. Los que estamos en la gestión, todos dirigentes políticos, ciudadanos y ciudadanas que tienen vocación de transformación sabemos que no podemos esperar a que se vaya el virus para ver cómo es la pos pandemia. La pos pandemia hay que empezar a construirla hoy. Se hace con más infraestructura y mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la PBA”.

Kicillof, parte del Cogobierno Argentino, dijo lo suyo. Fase 2. Comenzó. Pandemia y Pos Pandemia. Hay un plan en mitad de la miseria y la hiper inflación, más la desconfianza. Deberíamos preguntarnos dónde se coloca Santa Fe.