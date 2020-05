https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El próximo proyecto del realizador Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", será la primera incursión del cineasta en el género del western. Crédito: Archivo El Litoral / EFE

CINE Apple y Paramount financiarán lo nuevo de Scorsese

La gigante tecnológica Apple y Paramount se unieron para financiar la producción del ambicioso próximo proyecto del realizador Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", la primera incursión del cineasta en el género del western que contará con el protagónico de sus dos actores fetiche, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

El proyecto estaba en el limbo desde hacía meses por la falta de un estudio que estuviera dispuesto a desembolsar los entre 180 y 200 millones de dólares de presupuesto que requiere la película.

Según informó el medio especializado estadounidense Variety y replicó la agencia de noticias DPA, el acuerdo con Apple y Paramount es casi un hecho y se anunciará públicamente en breve.

De acuerdo con la negociación, Paramount retendrá los derechos de distribución en salas de cine; un punto importante para el director neoyorquino luego de que su último proyecto, "El irlandés" (2019), tuviera una exhibición limitada antes de estrenar en la plataforma de Netflix.

Aún sin fecha estipulada de inicio de rodaje, "Killers" será el primer gran proyecto cinematográfico de Apple, que el año pasado lanzó su propia plataforma de streaming, Apple TV+, y en los últimos años lleva invirtiendo grandes cifras de dinero en contenido original.

Aunque no se revelaron las condiciones del acuerdo, se estima que el rol de estudio productor le garantice a Apple TV+ la exclusividad de la película una vez haya finalizado su paso por los cines.Basada en el libro original de David Grann, "Killers of the Flower Moon" es un drama histórico inspirado en hechos reales sobre una serie de asesinatos en Oklahoma.

La película reunirá como dupla protagónica a Robert De Niro y a Leonardo DiCaprio, los dos actores acaso más importantes para la trayectoria cinematográfica de Scorsese: con el primero hizo nueve largometrajes y un corto, mientras que con el segundo hizo cinco largos y un corto

Justamente, uno de los primeros papeles de DiCaprio en cine fue en compañía de De Niro: "Mi vida como hijo", de 1993 y dirigida por Michael Caton-Jones, presentaba la relación entre un adolescente y su violento padrastro y puso en el mapa al por entonces jovencito Leonardo, que acabaría por ser uno de los actores más reconocidos de su generación.