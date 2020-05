Otro barrio del Gran Buenos Aires está aislado por casos de coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del barrio José Luis Cabezas, ubicado entre las localidades de Berisso y Ensenada, que alberga a 400 familias y se encuentra aislado debido a un aumento exponencial de casos positivos de coronavirus en las últimas horas.

Un nuevo barrio en el Gran Buenos Aires fue aislado por las autoridades sanitarias al haberse confirmado seis contagios en el lugar, tres de las cuales fueron internadas en un centro asistencial, según informaron fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, explicó a la prensa que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la precariedad del lugar y el temor a que el COVID-19 "comenzara a correr ahí dentro" y explicó que fue el primer contagio detectado allí el que derivó en el operativo.

"El alerta llegó a través de un llamado al SAME de Ensenada.

Fuimos a atenderlo y lo trajimos al hospital Cestino para hisopar. Del interrogatorio surgió que no había una sola persona con síntomas sino varias: siete habitantes en una casa y tres en otra, todos familiares. Fuimos a buscarlos con una combi de la Municipalidad y los trajimos para hacerles el hisopado en el hospital. Ahí nos dieron los positivos en 48 horas", indicó Slobodian.

Las autoridades señalaron que ante esta situación, se dispuso el cierre preventivo de los límites para llevar a cabo los exámenes necesarios y así establecer el número real de infectados.

"Hacemos un interrogatorio bastante breve, les hacemos oler un papelito para ver si tienen o no olfato y les tomamos la temperatura. A aquellas personas que presentan síntomas compatibles con el coronavirus, se les hace el hisopado ahí mismo", agregó el titular de Seguridad.

"Si las condiciones de la vivienda no son las adecuadas, los llevamos al hospital que hicimos en Punta Lara para que cumplan con el aislamiento. No obstante, hay que actuar rápidamente en el barrio para que no se genere un núcleo de COVID-19 y se desparrame para todos lados", remarcó.

