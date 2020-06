https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Redes sociales La Fórmula 1 condena el crimen de Floyd y le responde al campeón Lewis Hamilton

La Fórmula 1 condenó este lunes el crimen del ciudadano afroamericano George Floyd, producido a manos de la policía de los Estados Unidos, y le respondió de esta manera al campeón mundial Lewis Hamilton, quien había cuestionado que la máxima categoría automovilística no repudiaba la segregación racial.

El piloto británico, seis veces campeón mundial, insinuó horas atrás que la F1 era "racista", al no alzar la voz contra el asesinato del individuo de raza negra, registrado el lunes pasado en la ciudad de Minneápolis, a manos del policía de tez blanca, Derek Chauvin.

El también inglés Lando Norris, piloto de McLaren, se hizo eco de los reclamos del moreno actual campeón del mundo y escribió en sus redes sociales: "Tengo fans y seguidores. Y tengo poder para liderar e inspirar a muchos. Esta vez te pido que hagas algo y actúes. Haz clic en el enlace y marca la diferencia. http://blacklivesmatters.carrd.co"

I have fans and followers. Support and love. And I have power through this to lead and inspire so many. But we also stand for what’s right. This time I ask you to do something and take action. Click the link and make a difference... #blacklivesmatter https://t.co/IrVrgU2JBA pic.twitter.com/ee2A0goz84 — Lando Norris (@LandoNorris) June 1, 2020

El monegasco Charles Leclerc también se refirió en Twitter al episodio y remarcó sentirse "incómodo compartiendo en las redes sociales sobre toda la situación. No me he expresado antes y estaba equivocado", según registró el portal Motorsport.

#BLACKLIVESMATTER

To be completly honest, I felt out of place and uncomfortable sharing my thoughts on social media about the whole situation and this is why I haven't express myself earlier than today.

And I was completely wrong. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 31, 2020

"El racismo se debe combatir con acciones, no con silencio. Es nuestra responsabilidad denunciar la injusticia. No te quedes callado. Yo me planto", agregó el representante de la escudería Ferrari.

El canadiense Nicholas Latifi, que será debutante este año en la Fórmula 1 en Williams, publicó -además- en sus cuentas de redes sociales una foto en la que solicita justicia por Floyd.

El actual piloto de Renault, Daniel Ricciardo, admitió haber sentido "vergüenza, por lo que le sucedió a George Floyd y lo que sigue sucediendo en la sociedad".

"Ahora más que nunca necesitamos estar juntos, unidos. El racismo es tóxico y debe abordarse no con violencia o silencio, sino con acción y unidad", agregó el ex Red Bull.

Por último, el equipo Mercedes, la marca alemana que tiene a Hamilton como piloto titular, también apoyó la petición del británico y sostuvo que "la tolerancia es el elemento principal de nuestro equipo y nos enriquecemos por la diversidad en todas sus formas".

