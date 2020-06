Descendientes de Martin Luther King se refirieron a la crisis en Estados Unidos

En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, la enésima víctima de la brutalidad policial en Estados Unidos, el hijo del histórico líder asesinado en 1968, tuiteó: “como mi padre dijo a lo largo de su vida, la revuelta es el lenguaje de los no escuchados”.

El mensaje lleva más de dos millones de likes y ha sido citado y reproducido miles de veces, pero eso no arredró a muchos que lutherexplicaron a Martin Luther King a su propio hijo. Con mensajes del tipo: “No existe una revuelta pacífica. Toda esa gente saqueando y protestando ha perdido el respeto de tanta gente, han perdido la plataforma que podrían haber tenido y ahora se les debe encausar”. Otra mujer añadió: “No estoy de acuerdo. Tu padre conoció a Ghandi. Él consiguió la independencia de la India a través de la no violencia”. A lo que alguien replicó: “LOL. Esta mujer le está explicando el concepto de violencia civil al hijo de Martin Luther King”.

As my father explained during his lifetime, a riot is the language of the unheard.