https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.06.2020 - Última actualización - 21:27

18:22

El vídeo de la nena comiéndose un chocolate antes que su hermana se ha vuelto viral en redes sociales en cuestión de horas.

Jimena y Manuela Viral: la tremenda reacción de una nena porque su melliza se comió un chocolate El vídeo de la nena comiéndose un chocolate antes que su hermana se ha vuelto viral en redes sociales en cuestión de horas. El vídeo de la nena comiéndose un chocolate antes que su hermana se ha vuelto viral en redes sociales en cuestión de horas.

Al parecer se trata de un reto viral que consiste en dejar a dos pequeños una ración de chocolate y decirles que esperen a que les den luz verde para comérselo.En este caso, se viralizó por la desmedida reacción de una de ellas cuando se da cuenta de que su hermana se está comiendo el preciado alimento sin permiso de la madre.

Bien, Jimena no espera al sí de la madre y se lo come todo antes de tiempo ante el estupor de su hermana Manuela. Cuando Jimena se come tranquilamente el chocolate, Manuela se pone violenta, aunque Jimena tranquilamente se sale con la suya y termina comiéndose el chocolate antes de tiempo ante los quejidos y el llanto de la hermana.