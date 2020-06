Confirman tres nuevos casos de coronavirus en el norte de la provincia de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos de ellos pertenecen a la ciudad de Villa Ocampo y uno a la zona rural La Hortensia, distrito Tacuarendí. Todos tuvieron contacto con el paciente 1. En esta jornada se realizaron además 9 hisopados.

La Región de Salud Reconquista confirmó este miércoles por la tarde tres nuevos casos de Covid-19 positivo en el norte de la provincia. Dos de ellos pertenecen a la ciudad de Villa Ocampo y uno a la zona rural La Hortensia, distrito Tacuarendí, que tuvieron contacto directo con el primer caso confirmado el sábado pasado.

Las autoridades sanitarias detallaron que estos pacientes cursan evolución oligosintomáticas, al momento de emitir el informe. Y que los mismos continuarán el aislamiento domiciliario indicado en base a su estado general con vigilancia epidemiológica.

A la fecha suman 7 los casos positivos en el norte, correspondiendo 6 casos a la ciudad de Villa Ocampo. De los casos positivos conocidos hoy, surge que dos ellos trabajaban como repartidores del verdulero que es el paciente 1, y el restante se trata de la madre de uno de ellos.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se indica, la Región de Salud recordó que rige el aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

“La comunidad deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus” y deberá abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc, sostuvo.

Paralelamente, aprovechó la oportunidad para recordarle a toda la comunidad de Villa Ocampo y el resto de las localidades de la Provincia de Santa Fe que ante cualquier síntoma, sospecha o duda deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios.

Más tarde en el reporte epidemiológico, la secretaria de Salud, Sonia Martorano, informó en conferencia de prensa que “es una localidad que volvimos a Fase 1 por un caso confirmado que había tenido múltiples contactos” y “dentro de los hisopados previstos”.

Además, la funcionaria aseguró que la provincia se está preparando “fuertemente” para enfrentar el pico de contagios, previsto para junio: “la provincia ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación y hemos comenzado con la recuperación de plasma de pacientes recuperados, con alto contenido de anticuerpos, para entrar en el plan de tratamiento de la estrategia nacional, en forma conjunta con la Municipalidad de Rosario”.

En el mismo sentido, informó que ya comenzaron las extracciones en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Rosario, y en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, por lo que agradeció a las autoridades del CUDAIO y “a los 50 pacientes que se recuperaron y solidariamente se anotaron en la lista”.

Finalmente, Martorano insistió que aunque muchas localidades ya estén incluidas en la “fase cuatro” de la cuarentena administrada, “es importante no relajarnos cuando incorporamos actividades” y recordó la importancia del aislamiento social preventivo y las medidas de higiene personal.

Las cifras provinciales

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 268; un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica; tres pacientes se encuentran internados en sala general, y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 231 pacientes recibieron el alta, se descartaron 9.108 casos sospechosos y 148 continúan en estudio. El número de fallecidos se mantiene en tres.