La duquesa rompió el silencio con un video dirigido a adolescentes "La vida de George Floyd importaba", el mensaje de apoyo de Meghan Markle

“La vida de George Floyd importaba, la vida de Breonna Taylor importaba, la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba”, les dice Meghan Markle a alumnas del Inmaculate Heart High School.

El mensaje es una declaración de la Duquesa de Sussex en relación al hecho que conmociona a Estados Unidos y a la población mundial.

“No estaba segura de qué es lo que podía decir. Quería decir lo correcto, y estaba nerviosa de que me criticaran. Entonces me di cuenta de que el único error era no decir nada”, reconoce la actriz que saltó a la fama con la serie Suits y se casó con el príncipe Harry.

"Ahora que tienen 18 años o están a punto de cumplirlos, van a poder usar su voz con una fuerza mayor de lo que han podido podido hacer antes, porque van a poder votar", señala Markle.