https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.06.2020 - Última actualización - 17:26

17:18

Minneapolis En directo: funeral y homenaje a George Floyd en Estados Unidos

El funeral privado comenzó a las 2 p.m. ET en el santuario en el campus del centro de Minneapolis de la Universidad North Central.

El reverendo Jessee Jackson caminó hacia el ataúd, aún cerrado, levantó las manos sobre el ataúd y luego lo escoltaron hasta su asiento. Se espera que varios miembros notables de la comunidad y celebridades asistan al homenaje.

Mientras los invitados se reunían para el funeral de George Floyd, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue visto frente al ataúd de Floyd. El alcalde se arrodilló y luego se echó a llorar junto al ataúd.

En tanto, el reverendo Al Sharpton dijo que el servicio conmemorativo de hoy para George Floyd “no es un funeral normal”, pero estos servicios son una ocurrencia demasiado común. “Quiero que no nos sentemos aquí y actuemos como si tuviéramos un funeral programado. George Floyd no debería estar entre los fallecidos. No murió por problemas de salud comunes. Murió por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense”, dijo Sharpton. “Entonces no es un funeral normal. No es una circunstancia normal. Pero es demasiado común. Y tenemos que lidiar con eso”.