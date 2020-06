https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.06.2020 - Última actualización - 7:47

7:44

En línea con lo expuesto por la DAIA ADEPA repudió con firmeza la comparación que Zaffaroni hizo sobre los medios y Hitler

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó con firmeza los dichos de Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que "los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler".

A través de sus redes sociales ADEPA expresó: "No puede ser pasada por alto la gravedad de estas afirmaciones".

En su cuenta de Twitter, la Asociación remarcó: "Además de desconocer el rol del periodismo libre, diverso y profesional en una democracia, banalizan el régimen responsable de una de las mayores tragedias de la humanidad".

Adepa expresa su mayor asombro, a la vez que su absoluto rechazo y repudio, ante las manifestaciones de Eugenio Zaffaroni, exmiembro de la @CorteSupremaAR, quien afirmó que "los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler". — ADEPA (@Adepargentina) June 4, 2020

Los dichos

En una entrevista radial el ex juez de la Corte Suprema estaba hablando sobre los medios de comunicación en esta época de pandemia y señaló: "Los monopolios mediáticos no generan desinformación, sino que directamente crean realidad. Son dispositivos que crean una realidad única", y agregó: "Nosotros no sabemos lo que pasa por vía directa, lo vemos por la comunicación".

En este sentido, indicó: "Estos medios hegemónicos cumplen la función de un partido único. Son el equivalente a los medios únicos de Stalin y de Hitler".

Para el exjuez, "el monopolio de medios y la creación única de realidad es propio de un totalitarismo". El letrado insistió en que para "reforzar la democracia y volver a la Constitución y al sistema republicano, es elemental tomar como medida la pluralización de medios". "No queda otra", resaltó.