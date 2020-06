En las últimas horas, se convirtió en tendencia en redes sociales -sobre todo en Twitter- el interrogante sobre varias luces que se visualizaron en el cielo, las que muchos compararon con ovnis. Cientos de posteos de videos y fotos colmaron Twitter, donde comenzaron a circular distintas versiones sobre estas asombrosas apariciones.

Expresiones tales como “Vi un ovni en La Plata… lo que faltaba, los ovnis nos invaden”, colmaron el ciberespacio, dando lugar a numerosas especulaciones. Para calmar las aguas, algunos usuarios vinculados a temáticas del universo aseguraron que estos “objetos” no son otra cosa más que la fila de satélites Starlink de la empresa estadounidense SpaceX.

Twitter está explotando con el #Ovnis, me alegra no haber sido la única que vió algo, pero me aterra el hecho de que es un avistaje en masa. pic.twitter.com/Fel3VPkVrm