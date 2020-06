https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Automovilismo Bernie Ecclestone: "A veces los negros son más racistas que los blancos"

El asesinato de George Floyd generó marchas en todo el mundo y provocó en Lewis Hamilton, el único piloto negro de la Fórmula 1, la necesidad de generar herramientas para ayudar, más allá de su apoyo a la campaña "Black Lives Matter". Consultado sobre ello, Bernie Ecclestone, quien fuera el dueño de la F1 durante cuatro décadas, se mostró a favor pero al mismo tiempo dejó una frase que encendió la polémica: "A veces los negros son más racistas que los blancos".

El hexacampeón de la F1 creó The Hamilton Commission, una asociación de investigación dedicada a explorar cómo el automovilismo se puede utilizar como vehículo para involucrar a más jóvenes negros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, en última instancia, emplearlos en los equipos o en otros sectores de ingeniería.

"Primero, es muy, muy, muy talentoso como conductor y ahora parece ser extremadamente talentoso cuando está de pie y puede pronunciar discursos. Esta última campaña que está haciendo para los negros es maravillosa. Está haciendo un gran trabajo y es gente así, fácilmente reconocible, que la gente escucha", comenzó Ecclestone durante una profunda entrevista con la periodista Amanda Davies en CNN Sports.

Sin embargo, consideró que The Hamilton Commission no va "a hacer nada malo o bueno para la Fórmula Uno". "Simplemente hará que la gente piense que es más importante. Creo que es lo mismo para todos. La gente debería pensar un poco y decir: 'Bueno, qué demonios. Alguien no es lo mismo que los blancos y los negros deberían pensar lo mismo sobre los blancos. En muchos casos, los negros son más racistas que los blancos", opinó.

Repreguntado por su polémica frase, ya que la raza negra lucha desde hace siglos por la igualdad, el británico respondió: "He notado cosas a lo largo de los años y no hay necesidad de eso. Contra la injusticia para cualquiera, sea cual sea el color que sean, es importante hacer algo al respecto para empezar".

Entonces, se refirió a lo ocurrido en Bristol a principios de mes, cuando durante una manifestación se derribó el monumento Edward Colston -un traficante de esclavos del siglo XVII- y se lo arrojó al mar. "No creo que vayas a cambiar fácilmente la actitud de las personas. Creo que necesitan que les enseñen eso en la escuela. Entonces, crecerán sin tener que pensar en estas cosas. Creo que es completamente estúpido derribar todas estas estatuas. Deberían haberlos dejado allí. Llevar a los niños de la escuela a mirar y decir por qué están allí y qué hicieron las personas y qué tan mal estuvo lo que hicieron", agregó.

La conversación volvió a Hamilton y su experiencia en la F1, fundamentalmente al episodio ocurrido en Montmeló (Barcelona) en 2008, cuando un grupo de fanáticos dirigió insultos racistas hacia la familia del piloto. "Nunca hablé de ese incidente con él. Nunca lo necesité. Me sorprende que él haya creído que la gente ... bueno, él sabe que la gente ha estado en contra de él porque dijo que sí. Pero estoy sorprendido de que incluso le preocupe", contó.

"Estoy realmente infeliz si se lo tomó en serio. Nunca pensé que lo hiciera. No pensé que lo afectara", agregó, al tiempo que desconoció que Hamilton fuera objeto de racismo a través de los años en los que el fue el presidente de la F1, tal como lo denunció el piloto.

Por último, cuando se le preguntó si la F1 es racista, Ecclestone dijo: “No, para nada. Me molesta tanto porque no sé por qué la gente es racista. Entonces, es difícil para mí pensar que las personas pueden ser y son, y no sé cuál es la razón", concluyó.