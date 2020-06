Viral: el espectacular video en homenaje por los 700 goles de Messi

Este martes Lionel Messi convirtió el gol número 700 en su carrera y para homenajearlo la cuenta de redes sociales B/R Football preparó un video espectacular que se volvió viral.

Los realizadores utilizaron 700 pelotas de ese color y videos que acompañan la carrera del argentino, con imágenes de sus goles más trascendentes.

Hasta que el armado artesanal, en el centro de un campo de juego, muestra desde un dron la imagen de Messi construida sobre el césped con esas 700 pelotas. Una pintura de su fútbol reflejada en un mensaje de enorme sensibilidad.

700 goals. 700 balls. One Leo Messi. 🌟 pic.twitter.com/u4l9pRWKiA

Una marca impresionante (630 con Barcelona y 70 con la selección nacional), que redondeó este martes con su golazo de penal, picándola ante Oblak en el 2-2 frente a Atlético Madrid , por la Liga de España.

Bleacher Report hace unos días también dio que hablar con un video ilustrado luego de la consagración de Liverpool en la Premier League por primera vez en 30 años.

1990-2020.



Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC