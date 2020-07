https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 8:22

8:21

Tras 107 días Perú pone fin a la cuarentena con 285.213 contagios y 9.677 muertos por coronavirus

El gobierno de Perú puso fin este martes a una cuarentena nacional de 107 días, con 285.213 contagios acumulados de COVID-19 y 9.677 fallecidos, mientras alista un nuevo paquete de medidas para continuar con la reactivación económica.

A partir de este miércoles 1 de julio acaba el confinamiento para 18 de las 25 regiones de Perú, que fue el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena general y obligatoria para toda su población el pasado 15 de marzo, cuando apenas había evidencia de 71 contagiados por coronavirus. Solo en la capital, Lima, viven 10 millones de los 33 millones de peruanos.

Tenés que leer

Solo siete regiones (Arequipa, Áncash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios) donde los contagios todavía están en ascenso seguirán oficialmente bajo cuarentena hasta el 31 de julio.

En una comparecencia desde el Palacio de Gobierno de Lima, el presidente Martín Vizcarra exhortó a la población a no confiarse por el fin de una cuarentena que en muchas regiones y zonas populares de Lima no se acata desde hace largo tiempo.

"No puede haber ningún ánimo de triunfalismo. Creo que hemos pasado el 50% de este esfuerzo. El virus sigue entre nosotros y no va a desaparecer hasta encontrar una vacuna. Este no es un mensaje para que salgan todos. Es para que salgan en caso de que tengan alguna necesidad", explicó Vizcarra con su habitual tono didáctico.

En el resto del país solo deberán seguir confinados los mayores de 65 años, los menores de 14 años y las personas que tengan enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas coronarios que puedan suponer un riesgo para la vida en caso de contagiarse de coronavirus.

Tenés que leer

El levantamiento del confinamiento no supone todavía la apertura de las fronteras internacionales ni el fin de los toques de queda nocturnos, que serán de 22:00 a 4:00 hora local en las regiones que vuelven a la normalidad para todos los días de la semana.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Martos, informó que los militares vigilarán junto a la Policía los mercados, bancos y centros comerciales de Perú cuando comience el miércoles el desconfinamiento y la reactivación económica, luego de tres meses y medio de cuarentena nacional.