El país sumó 1.277 víctimas fatales EEUU registra más de 44.700 casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Estados Unidos registró 44.766 casos de coronavirus y 1.277 muertes en las últimas 24 horas, según los datos de la universidad Johns Hopkins, en medio de un avance imparable de la enfermedad que obligó a una quincena de estados a frenar o revertir sus reaperturas.

El total de casos en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, alcanzó los más de 2,63 millones, mientras que las muertes acumuladas ya son 127.425, de acuerdo a la base de datos de actualización permanente de la universidad.

Las cifras se conocen un día después de que el epidemiólogo más importante que asesora a la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo ante el Congreso que Estados Unidos va en la dirección equivocada en términos del coronavirus y que "la cosa puede ponerse realmente muy mal".

"Ahora tenemos más de 40.000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos por día si esto no cambia, y estoy muy preocupado", alertó el especialista que suele ser muy cauto en sus declaraciones.

El fuerte repunte de los casos comenzó la semana pasada y hace retroceder al país a los niveles de contagio de hace dos meses, antes de las reaperturas.

El viernes pasado, Estados Unidos registró un récord absoluto de más de 45.000 casos en un día, según Johns Hopkins.

Florida, Texas y Arizona figuran entre los estados más afectados y son algunos de los por lo menos 16 que han puesto el freno o dado marcha atrás con el relanzamiento de sus actividades económicas para tratar de contener los contagios.

Con información de Télam.