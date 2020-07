https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Covid-19 cambió el contexto Alemania asume presidencia de la UE con advertencias sobre el Brexit

La presidencia rotatoria de la Unión Europea quedó a partir de este miércoles (01.07.2020) en manos de Alemania. Su canciller, Angela Merkel, aprovechó un discurso en el Parlamento alemán para lanzar una advertencia sobre el "brexit”, señalando que existe un riesgo real de que no haya acuerdo, un escenario que debilitaría aún más una economía ya muy golpeada por la pandemia del coronavirus.

"Continuaré abogando por una buena solución, pero nosotros, en la UE, debemos prepararnos en caso de que no se concluya un acuerdo", declaró la canciller. El "brexit” y el coronavirus serán, sin duda, dos de los temas que ocupen la agenda de Merkel durante los seis meses que durará su presidencia de la UE. "En una situación extraordinaria, necesitamos soluciones especiales para que Europa pueda salir reforzada de esta crisis extraordinaria", señaló Merkel.

"Para decirlo en términos cautelosos, los avances en las conversaciones han sido muy limitados”, añadió la líder alemana. "Hemos acordado con Reino Unido acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo en el otoño, que debería ser ratificado a fines de año”, agregó. Reino Unido dejó el bloque el 31 de enero. El período de transición, en el cual permanece en el mercado interno de la UE, expira el 31 de diciembre. En este lapso, el plan es negociar una salida que no afecte a las economías de ambas partes.

"Asumir las consecuencias”

El Reino Unido y la UE iniciaron el lunes cinco semanas de intensas conversaciones sobre su relación posbrexit, con la voluntad común de avanzar para evitar un "no deal" ("no acuerdo") potencialmente desastroso. Si eso no ocurre, las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sus elevados aranceles y controles aduaneros, se aplicarían a las relaciones comerciales entre los dos socios.

El Reino Unido deberá "asumir las consecuencias" de una relación económica menos fuerte con la UE al término del proceso del "brexit”, había advertido el sábado Merkel. La presidencia alemana debutará a nivel comunitario con una cumbre de líderes europeos el 17 y 18 de julio en Bruselas, decisiva para el futuro de Europa. Los 27 intentarán alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de paquete de estímulo de 750.000 millones de euros contra el coronavirus, por primera vez con fondos prestados en común por la UE.