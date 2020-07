https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 19:54

19:53

Por segundo día consecutivo Los precios de la soja y el maíz volvieron a subir en Rosario

Los precios de la soja y el maíz volvieron a subir por segundo día consecutivo en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en sintonía con los resultados registrados en mercado de Chicago.



Así, la cotización de la soja con entrega inmediata subió $ 220 y cerró a $ 15.820 la tonelada, mientras que un comprador no tradicional ofreció comprar la tonelada a US$ 228.



Por la oleaginosa con entrega en agosto se ofrecieron US$ 226 la tonelada; septiembre, US$ 227; y octubre, US$ 228.



Por maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta de compra mejoró hasta los US$ 130 la tonelada, lo que, al tipo de cambio oficial, implicó una mejora de casi $ 200.



Para la entrega en agosto, el precio negociado fue de US$ 131; septiembre, US$ 132, y octubre, US$ 133.



En lo que respecta al maíz de la campaña 2020/21, las ofertas con entregas previstas entrega entre marzo y mayo próximos, se ubicó en US$ 130.



Por último, el trigo con entrega inmediata, se ofreció a un precio de US$ 180 la tonelada.



Con información de Telam