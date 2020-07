https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 03.07.2020

Al aire Charlotte Caniggia dijo que Yanina Latorre "es una vieja que está re loca"

En plena pandemia por el coronavirus, Charlotte Caniggia debutó como panelista en el programa de Pampita por Net TV. Entrevistada por ese mismo canal, Yanina Latorre criticó el rol de la hija de Mariana Nannis: "No me gusta Charlotte como panelista. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal”.

Al escuchar sus dichos, la mediática le respondió sin pelos en la lengua: “Me parece que es una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”.

“Yo no quiero pelearme con nadie… pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces (…) Tiene re mala onda con mi madre, entonces se la agarra conmigo”, concluyó sincera en el programa de la modelo.