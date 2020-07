Yanina Latorre le respondió a Charlotte Caniggia: "Te paso el trapo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de la lapidaria frase de la hija de Mariana Nannis, la mediática salió a contestarle sin filtro. "¿Sabés cómo te paso el trapo?", aseguró furiosa.

“Me parece que es una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”, aseguró lapidaria la hija de Mariana Nannis.

Al enterarse, Yanina apuntó contra la joven: “Es maleducada. Lo único que dije es que no está preparada para ser panelista. Es como que me digan que yo no estoy preparada para cantar y me ofenda. ¿De qué puede opinar? No sabe de actualidad. Hay gente que es modelo y es culta, que estudió y que leyó. Porque no es que sos modelo y sos tarada. Pero Charlotte Canniggia no sabe quién es Napoleón Bonaparte. No sabe quién es nadie. No sabe de ropa, no conoce la Argentina. ¿De qué puede hablar? Posta lo digo. Bastardea nuestra profesión”.

Luego en " Los Ángeles de la Mañana" lanzó furiosa: “Lo único que dijo es ‘es una vieja'. Tengo 50. No soy vieja. Yo no hablo pelotudeces. Con tu mamá (por Mariana Nannis) tampoco tuve un problema. Tu mamá siempre habló de mí. Yo acá digo información".

Y recalcó: “Es hermosa, pero no es panelista”. Además reveló que su hija Lola había recibido la propuesta de formar parte del panel de la modelo pero no aceptó. Y concluyó sobre Charlotte: “Vieja es un insulto fácil. Esta vieja es la número 1 de las panelistas. ¿Sabés cómo te paso el trapo?".