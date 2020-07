https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gutiérrez: para el juez "no hay elementos políticos para un traslado a la justicia federal"

El magistrado Carlos Narvarte, además, denegó la excarcelación de los cuatro sospechosos del crimen. El ex secretario privado de Cristina Kirchner tenía signos de tortura y un corte en el cuello.

El juez Carlos Narvarte, a cargo de la investigación sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Kirchner, afirmó este domingo que “da la impresión de que lo golpearon por una exigencia de dinero” y aseguró: “No veo un elemento político que amerite el traslado a la justicia federal”. Además, el magistrado reveló que le denegó la excarcelación de los cuatro jóvenes sospechosos por el crimen. “Hay un cuchillo que se está analizando”, expresó el magistrado en declaraciones a radio 10. De esto modo, la autopsia que se le realizó esta tarde en la ciudad de Río Gallegos reveló una herida en su cuello que pudo haber sido producida con ese elemento. Luego, el juez Narvarte indicó que el lugar donde habrían asesinado al exsecretario fue en su casa. “Los cuatro estuvieron en ese lugar. Me falta juntar material aún, por eso les denegué el pedido de excarcelación. A partir de ahora tengo 10 días para resolver la situación procesal de los 4 detenidos”. Tenés que leer Fernández afirmó que "es canallesco" sembrar dudas sobre la muerte de Gutiérrez En tanto, según afirmó el juez, tres de los detenidos se negaron a declarar y solo uno de ellos aceptó hablar, Pedro Monzón. “En principio ubican a Facundo Zaeta como el auto del hecho”, sostuvo el juez. Efectivos de la Unidad de Traslados del Tribunal Superior de Justicia arribaron este domingo en horas de la madrugada a la capital de Santa Cruz. En uno de sus móviles, custodiado por la policía federal, trasladaban el cuerpo de Fabián Gutiérrez para practicarle la autopsia, que finalizó por la tarde. El empresario de 46 años, ex secretario de Cristina Kirchner, había desaparecido el pasado jueves 2 de julio. Finalmente, dos días más tarde y después de una intensa búsqueda, fue hallado muerto en El Calafate. La noticia conmocionó al país y entregó un sinfín de interrogantes e hipótesis. Las primeras precisiones del caso las entregó el propio Narvarte, juez que investiga el asesinato, quien reveló que el cuerpo de Gutiérrez, sin vida bajo tierra en una casa situada en el barrio Aeropuerto Viejo, estaba “envuelto en una sábana con un golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca”. En sus declaraciones, el magistrado también se anticipó ante una de las sospechas entregadas: “No tiene nada que ver con una cuestión política”. Por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales declaró ante la Policía. Se trata de Facundo Zaeta, un joven de 19 años que admitió que tenía una relación con la víctima. En su testimonial, que brindó pasadas las 17:45 horas del viernes pasado en la Comisaría Primera de El Calafate, el acusado explicó que estuvo con el ex secretario de la vicepresidente antes de su desaparición y parte de sus dichos derivaron en el allanamiento en el que se encontró el cadáver del hombre. De acuerdo con lo que contó el sospechoso ante el magistrado, ambos tenían “una amistad con derecho a roce”, pero todavía se estaban “conociendo”, ya que Gutiérrez acababa de terminar una relación amorosa con otra persona. Tenés que leer El sospechoso por el crimen de Fabián Gutiérrez está identificado y tiene 19 años Según dijeron fuentes oficiales, el motivo del homicidio fue “pasional-extorsivo”. Es decir, el o los asesinos establecieron un vínculo amoroso con la víctima para luego poder chantajearla y sacarle dinero. El plan, sin embargo, se desvió trágicamente y terminó de la peor manera. Tras una rápida investigación llevada adelante por el mencionado magistrado y por la fiscal Natalia Mercado, que incluyó allanamientos y el secuestro de elementos importantes para la causa, lograron la detención de estas cuatro personas que estarían involucradas en el hecho. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los supuestos asesinos no superan los 23 años de edad. Facundo Zaeta, el más joven, es nieto de Oscar Zaeta, de 71 años, el más tradicional escribano de la localidad, que incluso escrituró varias de las operaciones inmobiliarias en las que estuvo involucrada la familia Kirchner. Según se cree, al ex secretario lo secuestraron para obtener un rédito económico y luego lo mataron. Al parecer, lo golpearon brutalmente para obtener información y como no lograron lo que pretendían -indicaron las fuentes-, “le habrían cortado el cuello”. Las heridas de arma blanca también fueron confirmadas por el magistrado luego de recorrer el lugar del hallazgo.