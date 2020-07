Trump amenaza con recortar fondos a las escuelas que no abran por el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que las recomendaciones de las autoridades sanitarias de su país para reabrir las escuelas son "muy duras y caras" y amenazó con recortar fondos a los colegios que no abran en septiembre, al inicio del ciclo lectivo.

El tuit de Trump llegó luego que exigiera este martes la reapertura de las escuelas de todo el país en septiembre y dijera que iba a presionar a los gobernadores para lograrlo, pese a que el país sufre el mayor repunte de casos de coronavirus en dos meses y está a punto de superar los 3 millones.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!