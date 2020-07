Juanita Tinelli se suma al "Cantando 2020"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven de 17 años será parte del certamen musical que produce su padre y aunque no se sabe qué labor realizará, el conductor Ángel de Brito comentó que estará muy cerca suyo.

A pocos días de anunciar el "Cantando 2020", como una alternativa al " Bailando" que no podrá salir al aire por el momento, Marcelo Tinelli sigue produciendo lo que será la vuelta de Laflia a la televisión. Su regreso, largamente postergado por la cuarentena obligatoria y los protocolos de distanciamiento contará con una sorpresa: El "Cuervo" le dará trabajo a su hija Juana.

Con el estreno, que tendrá lugar el 20 de julio en el prime time de El Trece, Ángel de Brito y Laurita Fernández se preparan para conducir el certamen de canto con famosos y soñadores. En la vuelta, tras nueve años de su última edición, tendrá a 16 dúos que mostrarán su talento vocal en el reality.

Pero además de las estrellas invitadas, entre las que se encuentran Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, Adabel Guerrero, Georgina Barbarossa, Lola Latorre, Floppy Tesouro y Flor Torrente, las miradas estarán puestas también en Juanita Tinelli, que a sus 17 años debutará trabajando como empleada de su papá.

La adolescente participó en algunas ocasiones en el " Bailando" y es la única de la familia que siempre se mostró a gusto delante de la pantalla.

Ángel de Brito fue quien dio la primicia en su programa radial. “Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli”.