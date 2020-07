https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para ver a sus hijos

Hernán Drago volvió a convivir con su ex por la cuarentena

Pese a estar separados, el modelo y su ex pareja Bárbara Cudich viven bajo el mismo techo junto a sus hijos en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Hernán Drago y Bárbara Cudich se conocieron en el 2000, pero tras 19 años juntos decidieron ponerle punto final a la relación. Sin embargo todavía comparten la convivencia. Aunque quizás la idea suene un poco descabellada, el modelo reveló que encontró la manera perfecta de estar juntos en el mismo hogar aunque se haya terminado el vínculo amoroso. La ex pareja tiene dos hijos, Luka y Lola, y son quienes de alguna manera motivaron la sorpresiva decisión de sus padres. Tenés que leer Hernán Drago detalló qué tiene que hacer una mujer para invitarlo a salir Tras la separación, el destacado participante de "Todos a bordo", alquiló un departamento cercano a su residencia original para poder mantener el vínculo con sus hijos. Pero contó que a partir del inicio de la cuarentena prefirió regresar a su casa familia junto a su ex. "Tenemos una casa muy grande y la idea es venderla para que el día de mañana cada uno tenga su lugar. Pero bueno, con esto de la cuarentena no podemos hacerlo, entonces decidimos convivir porque nos llevamos muy bien nosotros y con nuestros hijos", confesó Drago. En ese sentido reconoció que "estuvo buena la decisión porque hubiese sido duro para cualquiera de los dos pasar la cuarentena sin ver a los chicos o, en su defecto, con las limitaciones del traslado". Respecto a cómo se lleva con Cudich, en entrevista con "Gossip", detalló: "Es como la vida misma. Con momentos mejores que otros, pero siempre con respeto. La casa es muy grande, cada uno tiene su cuarto... Hay una buena relación. Incluso, para el día que se venda la casa y cada uno elija dónde vivir, acordamos no alejarnos mucho uno del otro para tener a los chicos cerca".