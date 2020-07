La Rioja: el diputado Sahad denunció que instalaron cámaras de seguridad en la puerta de su casa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



El diputado nacional Julio Sahad (PRO) denunció el miércoles que se instalaron cámaras apuntando a la puerta de su casa en la capital riojana, mientras está cumpliendo cuarentena en un hotel de esa ciudad por haber dado positivo de coronavirus tras haber participado en forma presencial en una sesión de la Cámara baja.

El legislador expuso esa situación en la reunión de la comisión de Seguridad Interior que recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad, encabezados por el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks.

"Estoy en el hotel cumpliendo con el aislamiento y haciendo todo lo posible para recuperarme. Me llama mi familia, era tarde; asustados me dicen que había una camioneta instalando una cámara, con una antena, apuntando a la puerta de mi casa. Imaginen mi preocupación, no podía estar con ellos en casa y no entendía bien qué estaba pasando", expresó el diputado en la comisión, al replicar lo que antes difundió por redes sociales.

Además, informó que le envió "una carta al gobernador Ricardo Quintela pidiendo explicaciones sobre la situación".

"No creo que la prioridad en seguridad de la provincia pase por la puerta de mi casa, ¿cuál es el motivo para su instalación?", agregó Sahad.

Por el Frente de Todos, el diputado riojano Danielo Flores reconoció que se instalaron las cámaras, aunque aclaró que se procedió a hacerlo "porque la familia no aceptó a los 'chalecos rojos' (personal encargado de monitorear a personas con posibilidades de estar contagiadas) en la puerta de su casa, para que no evadan la cuarentena".

Con información de Télam.