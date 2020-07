Empleado de Starbucks escribió "ISIS" en el vaso de una mujer musulmana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una mujer musulmana denunció por racismo a un Starbucks luego de que le colocaran “Isis” en su vaso, en vez de su nombre, haciendo una clara referencia al grupo terrorista.

Una adolescente musulmana presentó una queja de derechos humanos en contra de Target, una tienda que tiene un Starbucks en el que la joven fue víctima de discriminación. Ella pidió un café, pero al recibirlo se dio cuenta que la barista había escrito el acrónimo “ISIS” en su orden, en lugar de su nombre, Aishah.

De acuerdo con una entrevista que la joven de 19 años dio a CNN, ella y una amiga se encontraban en el Starbucks el 1 de julio dentro de una tienda de Target en Minesota. Al hacer su pedido, la barista le preguntó si podía repetir su nombre, pero escribió algo en el vaso, a pesar de que Aishah no había terminado de hablar, e inmediatamente lo escondió de la vista de los demás.

“Cuando preguntó por mi nombre, lo repetí lentamente varias veces. No hay absolutamente ninguna manera de que ella pudiera haberlo confundido con ISIS. Aishah no es un nombre desconocido y lo repetí varias veces”, aseguró.

Sin embargo, Aishah detalló que cuando le dieron su vaso, este tenía escrito el acrónimo del Estado Islámico de Irak y el Levante en inglés. Además, indicó que la indignante situación probablemente ocurrió debido a que estaba usando su hiyab (vestimenta usada por mujeres de su religión) y un cubrebocas.

“En el momento en que lo vi, me sentí abrumada por muchas emociones. Me sentí menospreciada y muy humillada. Esta es una palabra que destruye la reputación musulmana en todo el mundo. No puedo creer que hoy en día, algo como esto pueda considerarse aceptable. No está bien”, explicó la joven.

A través del Capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-MN), ella presentó un cargo al Departamento de Derechos Humanos de Minnesota el pasado lunes.

“Este es un recordatorio de que la islamofobia está viva y presente en nuestras comunidades”, dijo Mohamed Ibrahim, subdirector del CAIR-MN, en una conferencia de prensa.