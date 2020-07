https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.07.2020 - Última actualización - 11:53

11:49

Es el segundo single de “The Bitter Truth”, su primer álbum de nueva música en nueve años que se lanzará de forma paulatina a lo largo de 2020 a través de BMG.

Con videoclip filmado en cuarentena Evanescence lanzó "The Game is Over" Es el segundo single de “The Bitter Truth”, su primer álbum de nueva música en nueve años que se lanzará de forma paulatina a lo largo de 2020 a través de BMG. Es el segundo single de “The Bitter Truth”, su primer álbum de nueva música en nueve años que se lanzará de forma paulatina a lo largo de 2020 a través de BMG.

Este nuevo single (sucesor de “Wasted on You”) es un himno impulsado por guitarras comandado por la incomparable mezzo-soprano Amy Lee y la fuerte percusión de Will Hunt. “The Game is Over” es una protesta contra las fachadas que la sociedad nos impone ante la depresión y la ansiedad, y en un mundo que parece desmoronarse cada día más, se convierte en un grito para poner fin a la farsa de que “todo está bien”.

Monstruos interiores

Grabado con sus celulares en aislamiento, el video se estrenó en el canal de YouTube de la banda con un intercambio de preguntas de Amy Lee con los fans. Es una suerte de pesadilla cargada de efectos sobre los estragos emocionales que ha causado este período. La banda, en colaboración con el director P. R. Brown, logró una producción altamente estilizada que literaliza los monstruos metafóricos dentro de nosotros. El video es una prueba sorprendente de la chispa creativa de trabajar con recursos limitados y un testimonio del compromiso de la banda con su oficio. Destacando la oscuridad mental detrás de las sonrisas falsas, es un tributo inquietante y tecnicolor a la luz al final del túnel, si estás dispuesto a enfrentar los terrores que bordean sus paredes.

Amy Lee cuenta sobre “The Game is Over”: “Esta canción trata sobre estar hartos de la fachada. Los disfraces que usamos para que los demás se sientan cómodos, los sentimientos internos son muy diferentes de lo que mostramos en el exterior para que quepan dentro de los límites de lo que es socialmente aceptable, o lo que no te hará desagradable o demasiado ‘extraño’. ‘The Game is Over’ es una promesa para mí misma y en voz alta de que voy a ser más de mi ser real e interno en el exterior, no encerrarla porque ya no puede ser contenida. También es una oración para mejorar, para no sentirse tan desordenado, encerrado y herido por dentro”.

+ información

www.evanescence.com/home

www.facebook.com/Evanescence

https://twitter.com/evanescence

www.instagram.com/evanescenceofficial