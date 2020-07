Con 15.300 nuevos casos, Florida bate otro récord en cantidad de contagios de coronavirus

Florida batió este domingo el récord de nuevos casos de coronavirus al sumar 15.300 positivos confirmados en la última jornada, según el recuento del Departamento de Salud estatal que ya eleva la cifra total a 269.811 contagios y 4.242 muertes, 95 en las últimas 24 horas.

Considerado el cuarto estado por contagios en Estados Unidos, Florida tiene en estos momentos 18.271 personas internadas en centros médicos, según la información que publica la agencia de noticias EFE.

De acuerdo con la Agencia para la Administración de la Atención Médica (AHCA), actualmente se dispone de un 23,59% de camas de hospitales para ingresos generales, y de un 18,81% de camas en cuidados intensivos (UCI).

El condado Miami-Dade, con 2,7 de los 21 millones de habitantes del estado, continúa siendo el epicentro de la pandemia y este domingo reporta 64.444 casos y 1.139 fallecimientos desde el 1 de marzo.

Este condado se ha visto obligado a retroceder en algunos aspectos de su reapertura económica al permitir a los restaurantes servir comida solo en áreas exteriores, lo que ha provocado una protesta de propietarios y empleados.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, instó a la población en las últimas horas a usar mascarilla faciales en todo momento en áreas comunes.

"Muchos me preguntaron sobre nuestras últimas medidas para reducir los casos de COVID-19. Mi objetivo es continuar abriendo la economía de manera segura. Desafortunadamente, los números en este momento no nos permiten hacerlo", dijo Giménez en su cuenta de Twitter.

Many asked me about our latest measures to tamp down COVID-19 cases. My goal is to continue to open up the economy in a safe manner. Unfortunately, the numbers right now are not allowing us to do so. Click here to read about the measures and the science: https://t.co/mJmRwQzRqu pic.twitter.com/F75KBvTFS2